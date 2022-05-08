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Гроші

За поранення чи загибель — компенсація до мільйона гривень: у Раді розглянуть закон про виплати ряду категорій українців

13:59 8 травня 2022
Бомбардування

В Україні, яка бореться з російською агресією, можуть ввести компенсації за шкоду здоров’ю, отриману від загарбників під час виконання посадових обов’язків. Про це написав у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

«Днями разом з колегами зареєстрували у Верховна Рада України відповідний законопроєкт (№ 7353). Чому це важливо? З перших днів війни сотні тисяч держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів ризикуючи своїм життям і здоров’ям забезпечують роботу органів держвлади та місцевого самоврядування, об’єктів критичної інфраструктури, а також висвітлюють жахіття війни у ЗМІ та доносять світу правду про звірства російських загарбників. Є випадки загибелі та поранень під час виконання посадових обов’язків. Даний законопроєкт передбачає встановлення одноразової допомоги для постраждалих чи їх сімей», — написав він.

Так, якщо працівникові спричинено війною інвалідність І групи, то він отримає 800 тис грн. Якщо він отримає інвалідність ІІ групи, то отримає 500 тис грн, а якщо ІІІ групи, то 200 тис грн.

При загибелі працівника/працівниці сума виплати рідним у разі схвалення законопроєкту становитиме 1 мільйон гривень.

Як писали «ФАКТИ», кожен роботодавець, який влаштував працювати внутрішньо переміщених осіб, має право на компенсацію витрат.

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