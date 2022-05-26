Український гурт «Дно» представив пісню «Константа Тимощука», присвячену колишньому капітанові та рекордсмену збірної України з футболу Анатолію Тимощуку, котрий після початку повномасштабного вторгнення російської армії залишився працювати тренером у «Зеніті» з Санкт-Петербурга і боягузливо мовчить про війну. Більше того, його підозрюють у співпраці з ФСБ.

Як відомо, уродженець Луцька Анатолій Тимощук, якого «розмазала» його колишня дружина, перебрався до росії у 2007 році, перейшовши з «Шахтаря» до «Зеніта». Пізніше, після виступів за «Баварію», півзахисник знову повернувся до пітерського клубу, увійшовши з часом до тренерського штабу «Зеніта».

Нагадаємо, що Українська асоціація позбавила Тимощука-зрадника тренерської ліцензії, титулів та звань, Луцька міська рада — звання почесного громадянина міста, а в музеї футболу у Буковелі провели чистку пам'ятних речей ексфутболіста національної збірної.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що власник клубу УПЛ «Інгулець» Олександр Поворознюк став героєм патріотичного кліпу.

Фото uaf.ua

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