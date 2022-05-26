Злякалися: окупанти перекинули десантників на охорону кордону з Україною

У Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли, що ворог відчайдушно рветься до Слов'янська, Лимана та Сєверодонецька, повідомили, что на Сіверському напрямку противник веде інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області рф.

«За наявною інформацією, для посилення охорони ділянки російсько-українського кордону на зазначеному напрямку противник залучає підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації. На території Бєлгородської та Воронезької областей противник продовжує підготовку резервів. Поповнює запаси з метою подальшого відновлення наступу», — йдеться у повідомленні.

На даний момент ситуація на фронті наступна:

На Харківському та Слов’янському напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ.

За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позиції, що займав раніше.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, зайняв населений пункт Мідна Руда. Здійснює перегрупування.

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.

«На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму. Триває перешкоджання виїзду мирних жителів на територію, підконтрольну українській владі. Крім того, окупанти активізовали трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти встановили 12 великих телевізорів у всіх місцях масового скупичення людей: біля пунктів видачі гуманітарки, оформлення різних паперів та місць доступу до води. Також містом їздять три мобільні «пропагандаавтівки», де «без зупинки крутить прогпагандистське лайно про покращення життя». Маленьких маріупольців вирішили позбавити канікул — влітку окупанти хочуть вчити їх російській мові та літературі, аби восени почати навчання за російською програмою.

Фото Генштаба ЗСУ

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