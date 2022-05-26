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Україна

«Деукраїнізувати» до осені: окупанти хочуть змусити маріупольських школярів вивчати все літо російську мову

10:47 26 травня 2022
Російська пропаганда у Маріуполі

В Маріуполі, де окупанти примушують українців «свідчити» про «звірства української армії», обіцяючи компенсацію за зруйноване житло, так звана «влада» оголосила про продовження навчального року до 1 вересня.

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, дітей вирішили залишити без без канікул задля деукраїнізації та підготовки до навчального року за російською програмою. «Дітям все літо викладатимуть російьску мову та літературу, історію росії та математеку російською. Окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось переконати всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу — яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі за окупації», — додав він.
Лють. просто Лють.

Радник мера Маріуполя также повідомив про те, що окупанти посилюють пропаганду — у місті розгорнули 12 телевізорів діагональю 75 дюймів у всіх місцях масового скупичення людей: біля пунктів видачі гуманітарки, оформлення різних паперів та місць доступу до води. Також містом їздять три мобільні «пропагандаавтівки», де «без зупинки крутить прогпагандистське лайно про покращення життя».

Ексклюзивний матеріал «Людей, яких силою вивезли в росію, спочатку ретельно допитувала ФСБ», — волонтерка" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Петра Андрющенка

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