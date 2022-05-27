Ворог намагається оточити угруповання ЗСУ на Донбасі, але зазнає серйозних втрат у живій силі та техніці, — Генштаб

Розпочалась дев’яносто третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. За даними Генштабу ЗСУ, на Донбасі оперативна ситуація загострюється — окупанти відновили наступ на Слов’янському напрямку та продовжують активні наступальні дії на Донецькому, здійснюючи вогневе ураження наших підрозділів.

Метою противника також є розвиток успіху на Бахмутському напрямку, з метою порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.

Проте українськими воїнами за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито 12 атак ворога, знищено танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів, а підрозділи ППО збили ще один ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу «Орлан-10». Ще одна крилата ракета стала здобиччю винищувача Повітряних Сил Збройних Сил України в Чернівецькій області.

На Південнобузькому напрямку ворог збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій, а в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що російські загарбники своїми діями на Донбасі перетворюють міста на згарища і, зрештою, можуть зробити регіон повністю безлюдним. Також, за словами очільника держави, військове командування рф ладне кинути у бій «всіх, кого можуть, щоб заповнити місце вбитих та поранених в окупаційному контингенті».

Фото Генштабу ЗСУ

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