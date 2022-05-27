«Очевидна політика геноциду»: Зеленський про дії рф на Донбасі

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські загарбники своїми діями на Донбасі перетворюють міста на згарища і, зрештою, можуть зробити регіон повністю безлюдним.

Про це глава Української держави заявив у відеозверненні за підсумками 91-го дня війни з агресором.

«Нинішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити прямо на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах та громадах ближче до кордону росії, у Донецьку, у Луганську, вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце вбитих та поранених в окупаційному контингенті. Все це, включаючи депортацію наших людей та масові громадянські вбивства, — очевидна політика геноциду, яку здійснює росія», — заявив президент.

Також він прокоментував обстріли Харкова нелюдами путіна 26 травня, під час яких загинуло 8 людей, зокрема й п'ятимісячна дитина.

«Всі мирні жителі. Убито дитину (п'ять місяців) і батька. Мати у тяжкому стані. Серед поранених у Харкові також дівчинка дев'яти років. Знову ракетні удари — Сумщина, знову-таки Донбас. Знову значна активізація артилерії окупантів у Запорізькій області. Знову їх спроби вгризатися в землю на півдні країни. Тиск на росію — це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок або пропозицій „утихомирити“ агресора за рахунок жертви — це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті», — наголосив Зеленський.

При цьому, упевнений президент, сьогодні можна упевнено констатувати дві речі.

«Перше. Україна завжди буде незалежною державою, і її не зламати. Питання лише в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а росії — за цю безглузду війну проти нас. І друге. Катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якби сильні цього світу не загравали з росією, а реально натиснули заради припинення війни. Ось просто погляньте на ситуацію зараз. Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти росії. Поки що вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів», — заявив глава держави.

Нагадаємо, напередодні у своєму відеозверненні Зеленський різко розкритикував «великих геополітиків», які пропонують Україні пожертвувати своїми територіями в ім'я «перемир'я» з ворогом.

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