«Усик знову його поб'є»: авторитетний експерт назвав єдиний шанс Джошуа у реванші з українцем

Найближчим часом офіційно оголосять точне місце проведення бою-реваншу між володарем поясів WBA Super, IBF і WBO в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом), котрий готується до поєдинку за кордоном, і попереднім володарем цих титулів британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки). Швидше за все, зустріч відбудеться 23 липня на Близькому Сході. Нагадаємо, що перше протистояння двох олімпійських чемпіонів пройшло у вересні минулого року в Лондоні і завершилося перемогою Усика одноголосним рішенням суддів.

На думку авторитетного британського експерта боксу Коліна Харта, його співвітчизник не має шансів на перемогу і в реванші.

«Я говорив це раніше і повторюсь. Джошуа — це мильна бульбашка, що лопнула, — заявив Колін Харт в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV. — Думаю, Усик знову його поб'є. Причому мені здається, що цього разу Усик зупинить його до фінального гонгу. Він і в першому бою це практично зробив в останній трихвилинці».

Тим не менше, Харт все ж залишає Джошуа надію. Але лише в тому випадку, якщо Усик через війну в Україні не зможе повністю сконцентруватися на підготовці до бою.

«У моєму твердженні є лише одне застереження, — уточнив експерт. — Ми не знаємо, про що зараз думає Усик. Де він зараз думками. Припускаю, що, як мінімум, наполовину він залишився в Україні, переживає за рідних та співвітчизників. Якщо він все ж зможе підійти до поєдинку зібраним на 100%, то я не бачу, за рахунок чого Джошуа може взяти реванш».

Тим часом Олександр Усик, який, за словами дружини, за перший тиждень війни втратив у вазі 10 кг, продовжує підготовку до бою з Джошуа. Зокрема, як одного зі спаринг-партнерів українець знову запросив до свого табору 28-річного конголезького супертяжа Мартіна Баколе (18 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка).

Олександр Усик продовжує підготовку до реваншу з британцем

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ентоні Джошуа поділився «жахливим» планом на реванш.

Фото Instagram, matchroomboxing.com

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