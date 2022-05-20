Усику варто боятися? Джошуа поділився «лякаючим» планом на реванш

Британський боксер-суперважковаговик Ентоні Джошуа активно готується до бою-реваншу з українцем Олександром Усиком, який очолив рейтинг p4p журналу The Ring, щоб повернути собі чотири чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO.

Сенсаційна поразка від нашого співвітчизника у вересні минулого року змусила Ей Джея кардинально змінити свою підготовку. «Я можу сказати, що вперше в моїй кар'єрі ми розробляємо конкретний план на бій для конкретного суперника. В основному я досягав успіху без елементарних навичок, але, як виявилося, цього було замало. Тому тепер ми під час підготовки суворо дотримуватимемося нашого плану. Подивимося, що з цього вийде. Я планую повернутися до витоків та вбити цього хлопця», — наводить слова Джошуа сайт Fightnews.

Зазначимо, що хоч боксери і розпочали підготовку до реваншу, ясності з точною датою та місцем проведення бою, як і раніше, немає. За прогнозами, боксери мають зійтися в рингу до кінця липня, а найімовірнішим претендентом на те, щоб прийняти мегафайт, називають Саудівську Аравію.

Відеоогляд бою Джошуа — Усик

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі нокаутував Уайта та оголосив про завершення кар'єри.

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