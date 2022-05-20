32.14 / 31.59 33.58 / 33.19
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Усику варто боятися? Джошуа поділився «лякаючим» планом на реванш

14:47 20 травня 2022
Ентоні Джошуа

Британський боксер-суперважковаговик Ентоні Джошуа активно готується до бою-реваншу з українцем Олександром Усиком, який очолив рейтинг p4p журналу The Ring, щоб повернути собі чотири чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO.

Сенсаційна поразка від нашого співвітчизника у вересні минулого року змусила Ей Джея кардинально змінити свою підготовку. «Я можу сказати, що вперше в моїй кар'єрі ми розробляємо конкретний план на бій для конкретного суперника. В основному я досягав успіху без елементарних навичок, але, як виявилося, цього було замало. Тому тепер ми під час підготовки суворо дотримуватимемося нашого плану. Подивимося, що з цього вийде. Я планую повернутися до витоків та вбити цього хлопця», — наводить слова Джошуа сайт Fightnews.

Зазначимо, що хоч боксери і розпочали підготовку до реваншу, ясності з точною датою та місцем проведення бою, як і раніше, немає. За прогнозами, боксери мають зійтися в рингу до кінця липня, а найімовірнішим претендентом на те, щоб прийняти мегафайт, називають Саудівську Аравію.

Відеоогляд бою Джошуа — Усик

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі нокаутував Уайта та оголосив про завершення кар'єри.

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

корабель

«Тепер кораблі рф в Севастополі — це не флот, а флотилія»: експерти розповіли про «новий флагман» рашистів

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Яблуня

Щоб яблуні ломилися від урожаю, підгодуйте їх цим засобом раз на п'ять років (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.