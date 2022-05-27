Все одно, що потрапити з пістолета з 300 метрів в ребро аркушу паперу: у Зеленського розповіли, чи може Україна знищити Кримський міст

В даний час ЗСУ не в змозі знищити Кримський міст, який з'єднує окупований півострів з рф, оскільки не мають відповідного озброєння.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми «Фейгін Live» із Марком Фейгіним.

«Кримський міст — це капітальна споруда стратегічного значення, спеціально зроблена і прикривається так, щоб її було не можна знищити. Там мінімум дві бригади ППО прикриває постійно наряд сил у повітрі, ППО, яке забезпечують кораблі. Це дуже серйозна споруда і потрапити в міст крилатою ракетою — це все одно, що влучити кулею з 300 метрів у поставлений на бік аркуш паперу. У десяту частку міліметра», — пояснив Арестович .

За словами радника голови ОП, прольоти моста відновлюються дуже швидко інженерними засобами.

Сама ж опора, на його думку, «це величезна бетонна хрінь, в яку якщо й потрапиш, то не підірвеш».

«Скільки хочете, можете кричати про знищення Кримського мосту, але якби його так легко було підірвати, ми б його давно знищили», — запевнив Арестович.

Нагадаємо, що 21 квітня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який сполучає рф з тимчасово окупованим нею півостровом. У кремлі вбачали у заяві Данилова про удар по Кримському мосту «анонс теракту». пєсков заявив, що у заяві української сторони «багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню».

Водночас, таролог Олена Бюн вважає, що Кримський міст буде підірваний і повністю зруйнований — такий прогноз дають карти Таро.



Також у подібному результаті для «містка» впевнений і військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрілков): він вважає, що Кримський міст приречений на знищення ЗСУ, як тільки у нас з'явиться відповідне озброєння.

А екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко припускає, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент може завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

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