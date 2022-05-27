25 травня очільник держави-агресора підписав «указ» щодо «спрощення отримання російського громадянства для мешканців Херсонської та Запорізької областей» (нагадаємо, в Офісі Зеленського російський паспорт порівняли з квитком до концтабору). Цьому передували заяви кремля, проведені через колаборантів у Херсоні, Мелітополі та Бердянську про «запровадження рублевої зони» та «перехід на російську мову діловодства» зі злочинною метою «інтеграції в росію».

«До цього представник державної думи агресора заявляв, що нібито «близько 70% мешканців Херсонської, Запорізької та частини Миколаївської областей бажають отримати російські паспорти». Але навіть ніяких системних «опитувань» на окупованому півдні материкової України окупанти не проводили, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. - Насправді більшу територію Миколаївщини агресор не окупував, у Запорізькій області з 1,7 мільйона населення більше мільйону мешкає на підконтрольній Україні території. З Херсону, згідно з повідомленнями української влади, виїхало через рашистів до половини населення.

Наразі окупанти можуть провести в окупованих районах «роздачу російських паспортів», як вони це здійснювали у 2014 році в Криму та з 2019 року — в Донецьку та Луганську. Проте такі заходи через відсутність доступу окупантів до демографічних реєстрів та через відсутність відповідного персоналу, будуть носити суто пропагандистський характер, що вже було із роздачею 10 тисяч рублів «путінської допомоги». Практичною метою такого шоу може слугувати підготовка агресором до злочинної «мобілізації» громадян України в окупованих районах, а також надання «гарантій евакуації» колаборантам.

Заяви кремля мають одну мету — шантаж української влади й необхідність створити «потрібну картинку» для шовіністичного російського населення, яке бажає «нових перемог над Україною».

Тим часом насильно вивезених до росії українців піддають примусовій паспортизації та відправляють до Сибіру і на Далекий Схід.

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