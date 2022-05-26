35.06 / 36.41 36.95 / 38.60
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В офісі Зеленського російський паспорт порівняли з квитком до концтабору

21:35 26 травня 2022
Паспорт РФ Фото Pixabay.com

У Маріуполі, де російські окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня, щоб змусити школярів все літо вивчати російську мову, почалася фактична анексія міста. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, рашисти розпочали видачу городянам російських паспортів за спрощеною процедурою.

«Топ-новина про паспорти Росії для Херсона та Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що так звана „ДНР“ дала старт для Маріуполя та заново окупованих територій Донецької області для отримання російських паспортів без отримання паспорта так званої „ДНР“. Фактична анексія Маріуполя розпочалася», — написав у Телеграм-каналі Андрющенко.

В Офісі президента України дії Росії на окупованих територіях назвали юридично безглуздими та безперспективними.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, жодних перспектив у роздачі Росією своїх паспортів на тимчасово захоплених українських теренах немає.

«Український паспорт є символом героїзму, тоді як російський паспорт сьогодні — мітка ізгоя» , — написав Михайло Подоляк у Twitter.

«Наші люди вільно подорожують світом без віз та кордонів. Навіщо їм квиток до РФ-концтабору?» , — додав він.

Раніше волонтер розповіла «ФАКТАМ» про те, що людей, яких силою вивезли з окупованої України до Росії, з пристрастю допитували співробітники ФСБ.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Геннадій Красильников

Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)

Ірина Білик

«Це ганьба, він мене підставив!»: Ірина Білик обурилася несподіваним вчинком колишнього чоловіка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.