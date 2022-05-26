В офісі Зеленського російський паспорт порівняли з квитком до концтабору

У Маріуполі, де російські окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня, щоб змусити школярів все літо вивчати російську мову, почалася фактична анексія міста. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, рашисти розпочали видачу городянам російських паспортів за спрощеною процедурою.

«Топ-новина про паспорти Росії для Херсона та Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що так звана „ДНР“ дала старт для Маріуполя та заново окупованих територій Донецької області для отримання російських паспортів без отримання паспорта так званої „ДНР“. Фактична анексія Маріуполя розпочалася», — написав у Телеграм-каналі Андрющенко.

В Офісі президента України дії Росії на окупованих територіях назвали юридично безглуздими та безперспективними.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, жодних перспектив у роздачі Росією своїх паспортів на тимчасово захоплених українських теренах немає.

«Український паспорт є символом героїзму, тоді як російський паспорт сьогодні — мітка ізгоя» , — написав Михайло Подоляк у Twitter.

«Наші люди вільно подорожують світом без віз та кордонів. Навіщо їм квиток до РФ-концтабору?» , — додав він.

Раніше волонтер розповіла «ФАКТАМ» про те, що людей, яких силою вивезли з окупованої України до Росії, з пристрастю допитували співробітники ФСБ.

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