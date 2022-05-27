Ярмоленку після відходу з «Вест Хема» знайшли новий цікавий варіант у Лондоні (відео)

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, який готується в таборі збірної України у Словенії до матчу плей-оф відбору ЧС-2022 із Шотландією та поєдинків Ліги націй, не зважаючи на відхід із «Вест Хема», може продовжити кар'єру в англійській прем'єр-лізі. Більше того, футболіст може залишитися з сім'єю в Лондоні.

За інформацією британських ЗМІ, у послугах 32-річного футболіста зацікавлений інший лондонський клуб — новачок прем'єр-ліги «Фулхем», який посів за підсумками сезону перше місце у другому за силою англійському дивізіоні. У разі успішного проведення переговорів «дачники» зможуть підписати Ярмоленка безкоштовно, оскільки він залишив лави «молотобійців» на правах вільного агента.

Нагадаємо, що цього сезону колишній динамівець у 33 матчах за «Вест Хем» у всіх турнірах забив три м'ячі і віддав стільки ж результативних передач. Прощання футболіста з уболівальниками вийшло дуже зворушливим.

«Якщо чесно, я вже не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, побачитися з хлопцями, — цитує Андрія Ярмоленка офіційний сайт УАФ. — Дуже сумував, був із ними весь час на зв'язку. Але одна річ — спілкуватися телефоном, а інша — наживо. Дуже радий побачити хлопців знову, розділити з ними футбольне поле.

У мене закінчився контракт, тому ми з «Вест Хемом» потиснули один одному руки, побажали кращого. З цим клубом, уболівальниками, гравцями у мене будуть пов'язані лише найтепліші почуття. Я знайшов багато друзів. Звичайно, у футбольному плані я не грав стільки, скільки мені хотілося б. Але якщо дивитися глобально, я познайомився з багатьма цікавими людьми, вивчив їхні традиції. Побачив, як у Англії підтримують Україну.

Звісно, хлопці бачили звернення наших військових, які просили та просять, щоб ми подарували їм путівку на чемпіонат світу. Я не можу гарантувати, що ми туди поїдемо, але обіцяю, що ми віддамо всі сили заради цього".

Андрій Ярмоленко приєднався до партнерів зі збірної України у Словенії

Додамо, що Андрій Ярмоленко з 2009 року зіграв за збірну України 106 матчів, у яких забив 44 м'ячі та віддав 24 гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Вест Хем» з Ярмоленком насолив «МанСіті» Зінченка у чемпіонських перегонах.

Фото ФК «Вест Хем», uaf.ua

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