«Вест Хем» з Ярмоленком насолив «МанСіті» Зінченка в чемпіонській гонці: відеоогляд матчу

У рамках 37-го туру англійської прем'єр-ліги «Вест Хем» приймав на London Stadium у столиці Англії лідера турнірної таблиці — «Манчестер Сіті», який оголосив про підписання контракту з норвезьким бомбардиром Ерлінгом Холандом.

«Молотобійці» шокували гостей, у стартовому складі яких вийшов українець Олександр Зінченко, забивши двічі в першому таймі. Але після перерви підопічні Хосепа Гвардіоли не лише зрівняли рахунок (Зінченко взяв безпосередню участь у першому голі — після його закидання до штрафного майданчика Родрі скинув головою під результативний удар Грілішу), але й були близькі до того, щоб вирвати перемогу — щоправда, Марез не реалізував пенальті. У підсумку матч завершився результативною нічиєю — 2:2 (Боуен, 24, 45 — Гріліш, 49, Цоуфал, 69, у свої ворота; на 86-й хвилині Марез («МанСіті») не реалізував пенальті).

На останніх хвилинах на заміну у «Вест Хема» вийшов Андрій Ярмоленко. Після фінального свистка наш співвітчизник у компанії дружини Інни та сина Івана, повісивши на руку прапор України, зворушливо попрощався з фанатами «молотобійців» — провівши в Лондоні чотири роки, українець залишить клуб після завершення сезону.

Щодо турнірної таблиці, то чемпіонська інтрига в АПЛ продовжує жити. «Манчестер Сіті» випереджає «Ліверпуль», що йде другим, на чотири очки — при цьому мерсисайдці, які обіграли «Челсі» у фіналі Кубка Англії, мають ще одну гру в запасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ювілейний гольовий пас Зінченка допоміг «МанСіті» знищити суперника в АПЛ.

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