«Вікова» надбавка до пенсії: коли її нараховують

В Україні пенсіонерам, які досягли певного віку, виплачують надбавки. Зокрема, тим, кому понад 80 років, «вікова» надбавка 500 гривень виплачувалася з 2022 року, а людям віком 75−80 років — по 400 гривень з осені минулого року. У березні ці виплати були проіндексовані та трохи збільшилися.

Видання «На пенсії» пояснює деякі аспекти нарахування надбавки. Так, незалежний консультант Сергій Коробкін відповів на запитання мешканця Івано-Франківщини, якому 16 квітня виповнилося 75 років. Чоловік пише, що вікову надбавку йому нарахували не за весь місяць, а лише з 16 квітня, і цікавиться, чи прив'язані виплати до будь-яких днів.

За словами експерта, особам, які досягли 75-річного віку, надбавка встановлюється з дня досягнення ними такого віку: «У вашому випадку частину підвищення за квітень нарахували з дня народження, як це передбачено відповідною ухвалою».

З 1 березня поточного року вікові надбавки були проіндексовані на 14%: громадяни віком від 80 років отримують виплату у розмірі 579 гривень, а у віці від 75 до 80 років — у розмірі 456 гривень.

Раніше планувалося, що з 1 жовтня 2022 року по 300 гривень отримуватимуть пенсіонери віком 70−75 років.

Фото Pixabay

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