Колекторам хочуть заборонити стягувати борги з однієї з категорій українців: кого це стосується

В Україні, де ухвалено закон про діяльність з примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану, згідно з яким, зокрема, забороняють примусове стягнення боргів за комуналку з фізичних осіб під час війни, пропонують на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення або скасування заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Як повідомляють у Нацбанку України, до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики був направлений відповідний лист з пропозицією внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування».

Зокрема, йдеться про:

військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів — громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, та членів їхніх сімей;

військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори;

членів добровольчих формувань територіальних громад під час їхньої участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань з територіальної оборони України.

Кредитодавцям та колекторським компаніям пропонується заборонити вживати заходи з повернення простроченої заборгованості, зокрема через безпосередню взаємодію (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі), надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації. Це поширюватиметься як на військовослужбовців, так і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів та третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію.

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України скасував обмеження при продажу валюти банками та зняв обмеження на встановлення курсу, за яким фінустанови списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо люди розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають із карток готівкову валюту.

Фото Pixabay

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