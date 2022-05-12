Примусове стягнення боргів за комуналку заборонено: Рада ухвалила закон

Український парламент, як і планував, вніс зміни до законодавства, що регулює сферу ЖКГ — ухвалено закон про діяльність з примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану

Так, Верховна Рада заборонила примусове виконання:

рішень, боржниками за якими є юридичні особи, які здійснюють діяльність на момент набрання чинності цим Законом з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, водопостачання та водовідведення, космічну діяльність, діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів, надання доступу до мережі Інтернет, виробництва вакцин, досліджень у сфері біологічних наук;

рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищої освіти, установи та організації, що входять до складу Збройних Сил України, підприємства залізничного транспорту;

рішень про стягнення з фізособи заборгованості за житлово-комунальні послуги

Раніше в Кабміні заявляли про підготовку законопроектів щодо «заморозки» тарифів на комуналку на час дії військового стану та півроку після його завершення.

Фото Pixabay

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