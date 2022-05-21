НБУ відпустив валюту у вільне плавання: скільки коштує долар

Національний банк України, який скасував обмеження при продажу валюти банками, з 21 травня 2022 року також зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають із карток готівкову валюту. Про це регулятор повідомив у своєму Facebook .

«Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні» , — сказано в повідомленні.

Також фінансовий регулятор стверджує, що своїми діями «мінімізує «картковий туризм». За наявними даними, значна частина операцій із гривневими картками за кордоном — це зняття готівки з банкоматів. Значна частина цієї готівки потім нібито повертається в Україну та потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз дуже важливо мінімізувати.

«Тому вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі валюти, в Україні та за кордоном, населенням є заходом, який дозволить запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України», — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що вже незабаром в Україні може посилитися тиск на курс гривні — у липні пенсіонери, що працюють, отримають належні їм доплати до пенсії відразу за чотири місяці.

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