Найбільш жорстоко катують офіцерів: омбудсменка розповіла, як рашисти знущаються з полонених українців

Українська омбудсменка Людмила Денісова, яка раніше повідомляла про сексуальне насильство з боку оккупантів у відношенні до маленьких дітей, заявила, что росіяни жорстоко поводяться з полоненими українськими військовослужбовцями та вдаються до катувань.

За словами Денісової, про це розповіли звільнені з полону українці, які наразі знаходяться у лікарнях.

«Більшість українських військовослужбовців було взято у полон окупантами під Маріуполем. Спочатку їх утримували у підвалах та господарських спорудах. Потім етапували до гауптвахти, слідчого ізолятору в місті Донецьку та виправної колонії № 120, які розташовані на тимчасово окупованій території. У подальшому наших військових перевели до слідчих ізоляторів Таганрога і Воронежа. Під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, одягали на голову мішок, зв’язували руки мотузками. У полоні українських військовослужбовців катували — погрожували вбивством, били та принижували», — повідомила омбудсменка та додала, що з особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерів ЗСУ та бійців загону специального назначения «Азов».

Військовополонених під час допитов ставили на коліна, били прикладами по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили, катували електрострумом, били киянкою та ногами. Деяким вводили невідомі препарати на літеру «М», після чого полонені непритомніли та втрачали пам'ять. Українців також змушували вчити вірш «Простите нас, родные россияне», гімн рф, історію створення герба та прапора рф, а у разі відмови знущалися з полонених.

«Українські жінки-військовополонені, які утримувалися у Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2−3 особи, їх перебувало щонайменше 17−20. Замість санвузла — відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Стосовно них чинився психологічний тиск — на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів», — розповіла вона.

Полоненим давали лише по 1,5 літра води на 30−40 осіб, обмежували у харчуванні. Так, на території ОРДО денний раціон складався зі шматка хліба і сала. Інколи, даючи м’ясо, рашисти знущалися і казали, що воно «людське».

Українські військовослужбовці були позбавлені можливості зв’язатися з рідними — картки з даними про особу військовополоненого для інформування родини Центрального агентства розшуку МКЧХ, які згідно зі статтею 70 Женевської конвенції 1949 року повинні надсилатися одразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном.

Раніше Людмила Денісова розповіла, як при евакуації з Маріуполя розлучили мати з її чотирьохрічною донькою. Дівчинці дозволили виїхати до Запоріжжя, а жінку забрали оккупанти.

Фото Pixabay

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