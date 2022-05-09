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Суспільство та люди

Справжні фашисти: окупанти в День матері розлучили 4-річну дівчинку Алісу з мамою

20:16 9 травня 2022
Аліса

Схоже, російським нацистам зовсім чужі почуття жалості та співчуття: вони безсердечно розлучили українку з її маленькою дочкою під час останньої евакуації з території заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Про це повідомили у Twitter Полку «Азов».

Мама дитини нібито не пройшла так звану процедуру «фільтрації» і потрапила до заручників на окупованій території.

Після розлуки з мамою 4-річну Алісу під час евакуації супроводжувала дівчина, яка просто погодилася доглянути дитину. Наразі дівчинка перебуває у Запоріжжі.

4-річна Аліса стала відомою після того, як її мама зняла відео про те, як її дочка мріє вибратися з-під обстрілів і повернутися додому.

Відео з Алісою із бункера «Азовсталі» вперше з'явилося 17 квітня. Тоді повідомлялося, що дівчинка — дочка військового медика з Маріуполя. З перших днів облоги міста дитина знаходилася в укритті, де знаходиться імпровізований шпиталь. Там її мама допомагала пораненим військовим.

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Ролик із дівчинкою став швидко поширюватися у соцмережах. Вже через два дні після його публікації футбольна команда «Шахтар» на благодійному матчі в Стамбулі вийшла у футболках з фотографією 4-річної Аліси, яка всі дні війни ховалася від російських снарядів у бомбосховищі Маріуполя.

«Я хочу повернутися додому», — написано на футболці.

Стала знаменитою футболка

Але, звичайно, поки що бажання дівчинки неможливе, хоча в соцмережах поширюють повідомлення з вимогою повернути маму дитині.

Наразі відомо, що у дівчинки знайшлися рідні у безпечному регіоні України. Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Маленька Аліса з „Азовсталі“ перебуває в безпеці. Чотирирічну дитину рашисти розлучили з мамою… Їй тимчасово дала притулок працівниця Запорізькій військової адміністрації», — написала вона, додавши, що вже найближчим часом дівчинку передадуть рідним.

«Рашистські окупанти грубо порушують права українських дітей, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень росією прав дитини в Україні», — констатує омбудсмен.

Нагадаємо, раніше з «Азовсталі» евакуювали піврічну дитину, яка провела третину життя в окупації.

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