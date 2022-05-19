Гвалтують до смерті маленьких дітей на очах у батьків: Денисова розповіла про жахливі звірства окупантів в Україні

Військові путіна здійснюють проти мирного населення нашої країни дії, які є нічим іншим, як справжнім геноцидом українського народу.

Про це повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, протягом останнього тижня стало відомо про звірства окупантів на Харківщині, де Збройні Сили України нині звільняют міста і села.

Так 18 травня лише за одну годину із заявами про пережите сексуальне насильство звернулися 10 осіб, з них 8 — зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років. Всього ж упродовж останньої доби було отримано 56 дзвінків від родин постраждалих.

«Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм. Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою. Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років», — розповіла про почуте омбудсмен, зізнавшись, що і її особисто переповнюють жах і лють.

Тож нині вона звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну із закликом врахувати й ці факти геноциду українського народу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про масові факти сексуального насильства на Київщині, зокрема у Бучі та Ірпені.

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