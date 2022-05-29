«Російський танк розстріляв автобус із цивільними людьми, які евакуювалися з Ізюму»: Герой України про бої на найгарячішому напрямку

На Харківщині росіяни з танку розстріляли автобус з мирними мешканцями, що їхали з окупованого Ізюму. Про це розповів командир батальйону 95 ОДШБр, Герой України Євген Шаматалюк («Шаман»). Текст його розповіді опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

«Ми стали свідками того, як російський танк розстріляв автобус із цивільними людьми, які евакуювалися з Ізюму. Не передати словами відчуття, коли бачиш жінок, дітей, літніх людей, які просто хочуть врятуватись від війни, а їх вбивають… Ким треба бути, щоб просто розстрілювати мирних людей?! Ми намагались надавати допомогу, прикривати людей, здійснювали евакуацію з того автобуса, забирали людей під обстрілами, надавали свою техніку, вивозили їх у безпечне місце», — згадує командир.

За його словами, вони намагаються здійснювати евакуацію цивільних.

«Вивозимо всіх, хто бажає. Деколи наполягаємо, проводимо роз’яснювальну роботу серед місцевих про необхідність евакуації. Було б набагато легше воювати, якби цивільні люди відразу залишали населені пункти, коли ми їх просимо. Тоді було б набагато менше жертв і серед цивільного населення, і серед військових. Але, на жаль, це не всі ще розуміють», — каже Шаматалюк.

Він вважає бійців свого батальйону справжніми героями.

«Я захоплююся ними. Вони кожен день роблять неймовірні вчинки, віддають найдорожче, що в них є. Але ніхто не сумнівається в правильності своїх дій. У доцільності оборони України. Ті завдання, які вони виконують, інколи за межею можливого, але люди дають відсіч, навіть коли на якомусь напрямку противник переважає. Основний фактор — бойовий дух. Мої люди воюють до останнього. Противник йде великими силами і потім відступає. Наші не відступають ніколи», — підкреслює комбат.

Як писали «ФАКТИ», протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 150 окупантів, які прийшли сіяти смерть та розруху на нашій землі.

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