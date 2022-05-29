ЗСУ відправили у пекло ще 150 путінських убивць та велику кількість військової техніки: названо втрати ворога за добу (відео)

Протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 150 окупантів, які прийшли сіяти смерть та розруху на нашій землі.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом втрати ворога з початку підлого нападу на Україну становили 30150 осіб особового складу, а також 1338 танків (8 лише за останні 24 години), 3270 бойових броньованих машин (+12 протягом доби), 631 артилерійських систем (+3 за добу) та велика кількість іншої техніки.

Найбільші втрати противника, зазначають у Генштабі, спостерігалися на Бахмутському напрямку. При цьому всі наведені цифри можуть зрости, оскільки дані щодо втрат окупантів уточнюються.

Про те, як працюють воїни ЗСУ на знищення техніки ворога, показав у своєму обліковому записі в соцмережі радник голови МВС Антон Геращенко.

На першому з роликів продемонстровано роботу гаубиць М777 на Херсонському напрямку.

Потім радник міністра перепостив відео одного з військовослужбовців, який показав, як авіація прикриває піхоту на полі бою.

І, нарешті, в кадрі з'явилися гаубиці 2С1 «Гвоздика», які потужно «розбудили» окупантів.

Нагадаємо, вже незабаром у бій за свободу України вступлять і новітні західні зразки важкого озброєння, постачання яких анонсував президент Володимир Зеленський.

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