35.19 / 36.51 37.19 / 38.86
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ відправили у пекло ще 150 путінських убивць та велику кількість військової техніки: названо втрати ворога за добу (відео)

9:20 29 травня 2022
ЗСУ використовують САУ «Гвоздика»

Протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 150 окупантів, які прийшли сіяти смерть та розруху на нашій землі.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом втрати ворога з початку підлого нападу на Україну становили 30150 осіб особового складу, а також 1338 танків (8 лише за останні 24 години), 3270 бойових броньованих машин (+12 протягом доби), 631 артилерійських систем (+3 за добу) та велика кількість іншої техніки.

Найбільші втрати противника, зазначають у Генштабі, спостерігалися на Бахмутському напрямку. При цьому всі наведені цифри можуть зрости, оскільки дані щодо втрат окупантів уточнюються.

Про те, як працюють воїни ЗСУ на знищення техніки ворога, показав у своєму обліковому записі в соцмережі радник голови МВС Антон Геращенко.

На першому з роликів продемонстровано роботу гаубиць М777 на Херсонському напрямку.


Потім радник міністра перепостив відео одного з військовослужбовців, який показав, як авіація прикриває піхоту на полі бою.

 



І, нарешті, в кадрі з'явилися гаубиці 2С1 «Гвоздика», які потужно «розбудили» окупантів.

Нагадаємо, вже незабаром у бій за свободу України вступлять і новітні західні зразки важкого озброєння, постачання яких анонсував президент Володимир Зеленський.

369

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сіль

Сіль насправді є: у РНБО назвали справжню причину дефіциту

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Геннадій Красильников

Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.