«Філігранно точна робота»: під Запоріжжям український дрон знищив одним ударом понад 80 окупантів (відео)

Незважаючи на чисельну перевагу, путінські орки постійно зазнають страшних втрат.

Про те, чому так відбувається, розповів у своєму акаунті у соціальній мережі радник голови МВС Антон Геращенко.

Він опублікував відео, на якому показано, як у Запорізькій області українські спецназівці СБУ знищили одразу 82 окупанти, завдавши по них удару з безпілотного літального апарату.

"Філігранно точна робота спецназівців 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР - 82 орки ", - сказано у повідомленні.

Геращенко підрахував, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 НВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. одиниць російської техніки.

"Вартість такого ударного коптера - дрону, який робить об'єднання "Аеророзвідка" - всього 35-40 тисяч доларів. Вартість спорядження групи на 2-3 пікапа, групи супроводу та прикриття всього 150 тисяч доларів. 300 таких груп - 45-50 мільйонів доларів. А ефект знищеної російської техніки вимірювався б мільярдами доларів на місяць", - наголосив Геращенко.

Також він закликав тих, хто за це відповідає у ЗСУ, негайно організовувати масове навчання екіпажів для ударних дронів, бо це недорогий та дієвий метод боротьби з окупантами. Спецназівці СБУ одним ударом знищили 82 окупанти з їхньою технікою.

Крім того, Антон Геращенко опублікував ще одне відео, на якому показано, як ворожий "Тайфун-К" згорів разом із особовим складом миттєво.

«У ворожому тилу Херсонської області наші воїни вийшли на шляху проїзду російської військової техніки. Замінувавши ділянку дороги, оператори ССО України дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами. І дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи — повністю знищена техніка та особовий склад противника. Відмінна робота!», — підписав пост радник голови МВС.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео ефективної роботи важких українських гаубиць ЗСУ на Херсонщині.

Фото facebook.com/aerorozvidka/

647

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter