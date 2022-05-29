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Події

Один з кращих офіцерів рф доєднався до vip-шанувальників кобзона

14:45 29 травня 2022
Олександр Досягаєв

ЗС України ліквідували чергового офіцера армії країни-агресора — командира 2-го десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку армії рф підполковника Олександра Досягаєва. Інформація про це з'явилася у російських військових пабліках у VK, повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, що 104 полк (в/ч 32515) входить до складу 76-ї ДШД (в/ч 07264), військовослужбовці з 2014 року брали активну участь в агресії проти України. До речі, саме військовослужбовці 104 полку ВДВ РФ у 2014 році захоплювали бурові «Чорноморнафтогазу».

Олександр Досягаєв став найкращим у номінації «Крилата піхота» на фестивалі «Армія росії-2021», але, як бачимо, при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ одним артилерійським ударом поклали майже два десятки офіцерів рашистів на Донбасі.

Про втрати ворога за останній час читайте тут.

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