Найбільшу у світі пляшку віскі продано з аукціону за 1,4 млн доларів

Найбільшу у світі пляшку віскі було продано з аукціону за 1,4 мільйона доларів. Торги провів аукціонний будинок Lyon and Turnbull. Покупець вважав за краще не афішувати своє ім'я. Гроші, за словами представника аукціонного будинку, будуть спрямовані на благодійність.

Йдеться про пляшку шотландського віскі, яка у вересні 2021 року потрапила до Книги рекордів Гіннесса. Її висота складає 180 см. Вона вмістила 311 літрів чудового односолодового віскі, виготовленого шотландською фірмою Macallan у 1989 році. Елітний алкоголь протягом 32 років витримувався в дубовій бочці, перш ніж його розлили по пляшках, зокрема у величезну, яка отримала назву The Intrepid або «Безстрашний».

Етикетку пляшки-рекордсмена прикрашають портрети 11 мандрівників-дослідників.

В описі, яким аукціонний будинок супроводжував цей незвичайний лот, сказано, що віскі має золотистий відтінок, а в його солодкуватому смаку виразно чути яблучні нотки.

До речі, вміст пляшки дорівнює 5287 стандартним подвійним порціям віскі по 60 мл кожна.

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