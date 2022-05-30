«Свинюшник прибираємо після російських асвабадітєлєй»: дружина Усика навідалася в свій будинок під Києвом

Дружина знаменитого боксера Олександра Усика Катерина, яку вразив цинізм російського «побєдобєсія», навідалася у свій будинок у Ворзелі під Києвом, де погосподарювали окупанти. Під час бойових дій на околицях столиці рашисти загнали у двір Усиків важку бронетехніку, знищивши паркан та дитячий майданчик.

«Слава Богу! Наводимо лад у моїй віллі. Свинюшник прибираємо після російських асвабадітєлєй», — написала Катерина Устк, показавши фото, на якому елементи паркану вже зібрали до купи.

На щастя, сам будинок олімпійського чемпіона, який за кордоном готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа, серйозно не постраждав, хоча замість газону у дворі Усиків красуються сліди від гусениць танків.

Нагадаємо, раніше дружина Усика повідомляла, що 4 березня їхній будинок у Ворзелі, що за 35 км від Києва, був обстріляний кадировцями, а потім потролила «вірних собак» голови Чечні, які «облюбували» її житло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика назвала російського боксера Повєткіна «хр*ном моржовим і боягузом».

Фото Instagram

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