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Спорт

«Діти в колясці «вантаж 200»: дружину Усика вразив цинізм російського «побєдобєсія»

17:07 10 травня 2022
Катерина Усик

Дружину олімпійського чемпіона з боксу Олександра Усика — Катерину, яка показала, на що «руський мір» перетворив їхній будинок під Києвом, вразив черговий напад «побєдобєсія» за порєбріком. Якщо показушні військові паради 9 травня і маленькі діти, одягнені у форму радянської армії, для путінської росії вже справа звична, то нові плоди фантазії обдурених громадян країни-агресора здатні увігнати в ступор будь-кого.

У своєму Instagram Катерина Усік показала фото нового творіння росіян — дитячий візок з написом «200» — умовним позначенням транспортування загиблих.

«Ну, годі. Я не знаю, як до цього ставитися. Ну, діти у візку 200», — прокоментувала знімок приголомшена дружина українського боксера.

До речі, ще раніше Катерина поділилася у сторіс Instagram уривком із ролика, в якому троє російських дівчат у військовій формі під пісню «День перемоги» танцюють на батутах. «Цирк на дроті! Це рівень усієї країни. Не ганьбіть себе!» — написала українка.

Нагадаємо, що знаменитий чоловік Катерини Олександр Усик продовжує за кордоном підготовку до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика тричі «прострілила» голову путіну та помістила зображення агресора на надгробок.

Фото Instagram

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