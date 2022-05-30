Онук Григорія Чапкіса потрапив у жахливу аварію

У сім'ї сина покійного Григорія Чапкіса Грега, який живе у США, трапилося лихо. Молодший син Грега Макс потрапив у жахливу аварію. Катаючись на велосипеді, хлопчик врізався в машину. Він отримав серйозну черепно-мозкову травму та був госпіталізований до лікарні, де провів десять днів. Про це розповіла дружина Грега Чапкіса Ембер та показала фото з лікарні.

«Я була з ним, коли він прокинувся. Максим не зламав жодної кістки. Всі аналізи та знімки були в нормі. У нього була глибока рана на голові. Рана була така жахлива, що я могла бачити його череп. Так, череп. Максиму наклали 20 швів на лобі та 7 дужок на потилиці» , — розповіла Ембер.



*Грег Чапкіс з сином

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син лідера «Дизель Шоу» Єгора Крутоголова Лев потрапив в аварію під час перегонів в Італії.

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