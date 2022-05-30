Керівництво НЕК «Укренерго» намагається вивести компанію з-під держуправління: думка експерта

Керівництво НЕК «Укренерго» намагається вивести компанію із-під державного управління. Саме так потрібно розглядати юридичну метушню та судові розгляди, розпочаті одним із топкерівників «Укренерго» Максимом Юрковим та підтримувані головою правління компанії Володимиром Кудрицьким, пише у своєму блозі на «Цензорі» політична експертка Тетяна Лупова.

Так, Лупова нагадала, що 20 квітня 2022 р. Максим Юрков, колишній член правління (звільнений у грудні 2021 р.) та корпоративний секретар «Укренерго», який обіймає сьогодні посаду директора з юридичного забезпечення компанії та виконує обов'язки секретаря її наглядової ради, звернувся до Господарського суду м. Києва з вимогою заборонити НЕК «Укренерго» виконувати рішення загальних зборів акціонерів компанії, заборонити наглядовій раді обирати та/або призначати членів правління компанії, окрім себе самого та свого колеги Андрія Немировського, також звільненого у грудні 2021 р.

«Слід зазначити, що Максим Юрков звернувся до суду не з позовом до Міненерго, яке звільнило його у грудні 2021 р. з посади члена правління, а з позовом до НЕК „Укренерго“, яке зобов'язане виконувати рішення органів свого ж управління. Тобто він як би і не проти рішень Міненерго та наглядової ради компанії, а він проти ВИКОНАННЯ цих рішень самою компанією, де він продовжує працювати, відповідає за всі юридичні питання та бере участь у засіданнях наглядової ради як її секретар», — написала Лупова.

Експертка вважає, що таким чином і позивачем, і фактичним відповідачем, який готуватиме документи для участі в суді «Укренерго», буде одна і та сама людина.

«Виходячи з цього, можна очікувати: „злива“ цієї справи в суді відповідачем-компанією Укренерго, блокування через судове вирішення всіх кадрових питань Міненерго та Наглядової ради компанії, неможливості призначити нових членів правління компанії на вакансії, що вакантні після їх звільнення», — вважає Лупова.

Цю ситуацію експерт називає найчистішою води конфліктом інтересів.

«Очевидно, що вони відбуваються за згодою та заохоченням голови правління „Укренерго“, який також зацікавлений у позитивному рішенні Господарського суду м. Києва за цим позовом. Таким чином, всі його люди повернуться до компанії, вона матиме право не виконувати рішення корпоративних органів управління і, по суті, стане приватною лавочкою свого керівництва», — пише Лупова.

Також Лупова з посиланням на свої джерела стверджує, що Максим Юрков при звільненні з посади члена правління НЕК «Укренерго» у грудні минулого року нібито отримав вихідну допомогу у розмірі 12(!) середньомісячних заробітних плат (з урахуванням посадового окладу, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат), що у результаті становило не менше 6 млн грн додаткові виплати.

«Ну, а чому б і ні, якщо як керівник юридичної служби компанії укладав сам із собою трудовий договір?» — ставить запитання автор.

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