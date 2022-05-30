«Щур і жалюгідний стукач»: майбутній суперник Ломаченка Камбосос принизив Хейні перед їхнім боєм у Мельбурні (відео)

У ніч на неділю, 5 червня, на стадіоні «Марвел» у Мельбурні (Австралія) відбудеться бій між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі австралійцем Джорджем Камбососом (20 перемог, 10 з них — нокаутом), який сенсаційно переміг боксера зі США Теофімо Лопеса, і володарем титулу WBC американцем Девіном Хейні (27 перемог, 15 з них — нокаутом).

На пресконференції, що відбулася після першої дуелі поглядів, Камбосос, який пообіцяв бій Василю Ломаченку, обізвав опонента «щуром» та «стукачем».

«Чому він мені настільки неприємний? - наводить слова Джорджа Камбососа Boxing News 24/7. — Тому що він стукач та щур. Він працював на мене, коли я готувався до поєдинку з його співвітчизником Теофімо Лопесом. Він працював проти свого співвітчизника, писав мені щодня, зливав всю інфу про його стан, про проблеми з дружиною, про те, що Лопес зависає у кальянній. І хто він після цього? Так, щур! Жалюгідний стукач, який діє нишком. Знаєш, що станеться згодом? Я надеру тобі дупу, а потім тобі доведеться ховатися в Америці від Лопеса — у нього теж будуть запитання до тебе».

Зазначимо, що Хейні не залишив поза увагою випад опонента: «Щур? Про що ти, бл**ь, говориш? Ти хоч розумієш значення цього слова? Та мені було нас*ати, хто з вас переможе. У мене була безпрограшна ситуація. Яка мені різниця, битися з тобою чи з Лопесом?»

До речі, вже остаточно стало відомо, що в кутку Девіна Хейні під час чемпіонського бою не буде його батька та тренера Білла Хейні, якому австралійська влада заборонила в'їзд до країни через кримінальне минуле (торгівля наркотиками).

Батько та син Хейні

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Девін Хейні побив у чемпіонському поєдинку свого співвітчизника з мексиканським корінням Джозефа Діаса.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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