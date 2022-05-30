Справжній геноцид: рашисти збудували фільтраційні табори для українців, які намагаються виїхати з росії в Естонію

Росіяни організовують фільтаційні табори для українців не лише на захоплених територіях, а й біля російсько-естонського кордону.

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, надійшла перша інформація про облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в росії в районі пунктів переходу державного кордону рф з Естонією.

«Тепер росіяни при встановлені українців, які намагаються перетнути кордон і щодо яких мають данні, що вони отримали статус прихистку від війни, доставляють їх до такого фільтраційного табору. Маріупольці, які потрапили до такого табору вперше два тижні тому, розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою забавкою у порівнянні з прикордонним російським. Тенденція справжнього геноциду набирає обертів», — повідомив він та закликав мешканців Маріуполя, яких вивезли до росії, шукати інші шляхи втечі, зокрема, через білорусь та Грузію.

За його даними, за минулу добу до фільтраційного табору у Новоазовського району доставлено 253 осіб, зокрема 33 дитини, а з села Безіменне до Таганрогу депортовано 235 маріупольців, зокрема 28 дітей.

А мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що раніше кількість мирних мешканців міста, які загинули під час ворожих ударів, оцінювалася у 22 тисячі осіб, але ця цифра може суттєво збільшитися.

«Все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації», — наголосив він та навів низку прикладів.

Так, на Старокримському кладовищі впродовж місяця з"явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають у кілька шарів, а потім «маскують» табличками як індивідуальні поховання.

З середини квітня окупанти поховали у братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців — біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне. Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня. Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

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Фото Pixabay

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