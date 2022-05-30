У Києві відновлюють роботу дитсадки: від батьків вимагатимуть довідки, яких раніше не було

У Києві школи, які наприкінці березня відновили навчальний процес у дистанційному режимі, у такому ж вигляді його і завершать, а частина столичних дитячих садочків відкриється вже з 1 червня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, додавши, що спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки у різних районах міста.

«Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким», — зазначив він та додав, що підставою для прийняття дитини у садочок буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють.

Міський голова звернув увагу на те, що відновлять роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття.

З 1 червня відкриються такі комунальні дитсадочки:

Голосіївський район — 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798);

Дарницький район — 2 садочки (№ 550, 809);

Деснянський район — 1 садок (№ 758);

Дніпровський район — 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655);

Оболонський район — 3 садочки (№ 30, 572, 704);

Печерський район — 1 садок (№ 424);

Подільський район — 3 садочки (№ 307,486,777);

Святошинський район — 3 садочки (№ 33, 179, 214);

Солом’янський район — 6 садочків (№ 10, 63,168, 376, 382, 648);

Шевченківський район — 5 садочків (№ 79, 112, 180, 429, 810).

Також до відновлення роботи готові 14 приватних садочків Києва.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що кияни, яки виїхали з міста, можуть потроху повертатися додому після 8−9 травня.

Нагадаємо, що з 16 травня в столиці відновили платний проїзд у комунальному транспорті, проте вартість квитків поки не підвищили.

Фото Pixabay

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