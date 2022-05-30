У Києві відновлюють роботу дитсадки: від батьків вимагатимуть довідки, яких раніше не було
У Києві школи, які наприкінці березня відновили навчальний процес у дистанційному режимі, у такому ж вигляді його і завершать, а частина столичних дитячих садочків відкриється вже з 1 червня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, додавши, що спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки у різних районах міста.
«Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким», — зазначив він та додав, що підставою для прийняття дитини у садочок буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють.
Міський голова звернув увагу на те, що відновлять роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття.
З 1 червня відкриються такі комунальні дитсадочки:
- Голосіївський район — 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798);
- Дарницький район — 2 садочки (№ 550, 809);
- Деснянський район — 1 садок (№ 758);
- Дніпровський район — 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655);
- Оболонський район — 3 садочки (№ 30, 572, 704);
- Печерський район — 1 садок (№ 424);
- Подільський район — 3 садочки (№ 307,486,777);
- Святошинський район — 3 садочки (№ 33, 179, 214);
- Солом’янський район — 6 садочків (№ 10, 63,168, 376, 382, 648);
- Шевченківський район — 5 садочків (№ 79, 112, 180, 429, 810).
Також до відновлення роботи готові 14 приватних садочків Києва.
Раніше Віталій Кличко заявляв, що кияни, яки виїхали з міста, можуть потроху повертатися додому після 8−9 травня.
Нагадаємо, що з 16 травня в столиці відновили платний проїзд у комунальному транспорті, проте вартість квитків поки не підвищили.
Фото Pixabay348
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