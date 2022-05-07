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Не варто поспішати: Кличко вперше назвав дату, коли мешканцям столиці можна «потроху» повертатися до міста

20:03 7 травня 2022
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що після 8−9 травня мешканцям столиці, які виїхали з міста через повномасштабну війну з рф, можна починати повертатися.

Про це він сказав в ефірі «Радіо НВ».

«Я рекомендую киянам поки не поспішати повертатися до Києва, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість мін у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки що більшість цих територій залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 [травня] можна буде потроху повертатися до столиці», — зазначив він.

Мер нагадав, що 8−9 травня комендантська година в місті буде незмінною — з 22:00 до 5:00. За його оцінками, на сьогодні у місті перебуває близько 2,2 млн осіб, а до 24 лютого проживало близько 3,5 млн. При цьому в період бойових дій за Київ у місті перебувало близько мільйона жителів, повідомив Кличко.

Нагадаємо, що за оцінками міської влади, з початку повномасштабного російського вторгнення в Києві пошкоджено понад 200 житлових будинків, а також значну кількість шкіл та дитсадків. Водночас посиленої комендантської години у Києві 8−9 травня не буде — з 17 квітня вона діє з 22:00 до 5:00.

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