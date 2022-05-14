QR-квитки та електронні проїзні повернуться на карти автоматично: у Києві відновлюється платний проїзд у транспорті

У Києві, як і планувалося раніше, із понеділка, 16 травня, відновлюють платний проїзд у громадському транспорті.

Київрада ухвалила рішення щодо відновлення електронної оплати проїзду: «Міський додаток „Київ Цифровий“ відновлює сервіси QR-квитків та транспортних карток, щоб користувачі могли придбати поїздки заздалегідь. Користувачі з поїздками на транспортних картках зможуть знову переглянути їх у додатку. Якщо картку з 24 лютого валідували у транспорті, поїздки в окремих випадках могли помилково списатися. Вони автоматично повернуться на карти протягом місяця».

Користувачі, які мали проїзні на березень, 16 травня автоматично отримають проїзні на червень у додатку, а ті, у кого на 24 лютого були дійсні QR-квитки, отримають нові квитки у додатку. Термін дії квитків повністю відновиться на 15 днів. Як і раніше, QR-квитками у додатку можна ділитися з друзями або родичами.

«Наступним етапом стане запровадження оплати проїзду банківською карткою у наземному транспорті», — зазначив заступник голови КМДА Петро Оленич.

Вже сьогодні в «Києві Цифровому» доступні: поповнення транспортних карток, перегляд їхнього балансу та історії поїздок, а також покупка QR-квитків.

Нагадаємо, що з16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше: метрополітен — з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт — з 06:00 до 22:30.

Фото КП «Київський метрополітен»

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