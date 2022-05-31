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Понад 150 убитих рашистів, 20 броневиків та 9 танків: названо втрати окупантів протягом доби

11:55 31 травня 2022
Понад 150 убитих рашистів, 20 броневиків та 9 танків: названо втрати окупантів протягом доби

Протягом минулої доби в Україні своє життя безславно закінчили близько 150 путінських солдатів, які показали себе потенційними мародерами та вбивцями.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Усього ж з початку повномасштабного вторгнення в Україну військ путіна загинули близько 30 500 російських військовослужбовців.

Також за цей час противник втратив понад 3302 бойові броньовані машини (+20 за останню добу), 1358 танків (+9), 649 артилерійських систем (+6), 207 РСЗВ (+2) та велика кількість іншої військової техніки.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі показали, як відбувається феєричне знищення техніки ворога українськими захисниками.

І чим закінчуються для путінських нелюдів потужна відсіч з боку ЗСУ.

Нагадаємо, лише на Донбасі минулої доби українські воїни відбили 8 атак ворога, а льотчики та ППО збили 2 крилаті ракети, які несли смерть і руйнування містам України.

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