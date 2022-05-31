Понад 150 убитих рашистів, 20 броневиків та 9 танків: названо втрати окупантів протягом доби
Протягом минулої доби в Україні своє життя безславно закінчили близько 150 путінських солдатів, які показали себе потенційними мародерами та вбивцями.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Усього ж з початку повномасштабного вторгнення в Україну військ путіна загинули близько 30 500 російських військовослужбовців.
Також за цей час противник втратив понад 3302 бойові броньовані машини (+20 за останню добу), 1358 танків (+9), 649 артилерійських систем (+6), 207 РСЗВ (+2) та велика кількість іншої військової техніки.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються», — йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі показали, як відбувається феєричне знищення техніки ворога українськими захисниками.
І чим закінчуються для путінських нелюдів потужна відсіч з боку ЗСУ.
Нагадаємо, лише на Донбасі минулої доби українські воїни відбили 8 атак ворога, а льотчики та ППО збили 2 крилаті ракети, які несли смерть і руйнування містам України.223
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter