Логістика підвела: через проблеми із постачанням окупанти почали їсти собак (перехоплення СБУ)

російські загарбники на захопленій ними Херсонщині, яку вже почали звільняти ЗСУ, скаржаться друзям на відсутність провіанту, тож їм доводиться їсти… собак. Про це свідчить перехоплена СБУ переписка солдата рф.

«Все плохо. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», — пише своєму знайомому рашист.

Скрін переписки

Судячи з усього, загарбники відчувають і дефіцит боєприпасів — їх поставки теж виявилися заблоковані.

Цікаво, що співбесідник окупанта у рф здивований — мовляв, у них по телевізору «рисуют только победы», а насправді ж для орків складається «все очень плохо».

Нагадаємо, що одразу після початку вторгнення військове командування рф дозволило своїм воякам мародерити, що у шойгу назвали «самозабезпеченням».

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