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Сєвєродонецьк тримається, ЗСУ відбили 8 атак на Донбасі, але ворог готує наступ за декількома напрямками, — Генштаб

9:11 31 травня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

На початок дев’яносто сьомої доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню ворог зосереджує зусилля на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк, а на Слов’янському напрямку відбулася невдала спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тим часом на Донецькому напрямку противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення, а на Лиманському — нині здійснюється перегрупування та підготовка до наступу. Також ворог намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, але зазнав втрат і відійшов.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне.

Загалом за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено один танк, чотири артилерійських системи, п’ять бойових броньованих машин та два ворожих автомобіля.

Своєю чергою ударна авіація Повітряних Сил завдала вогневих ударів по окремих підрозділах противника на території Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Підрозділами зенітних ракетних військ на Одещині збито крилату ракети Х-22, а ще одну записали собі на рахунок підрозділи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, напередодні в ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка на півночі Херсонщині, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів окупанта.

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