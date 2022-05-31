Звав кадирова в Тернопіль «навести лад»: українцю «світить» три роки в'язниці за пропаганду війни

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо 62-річного тернополянина, який виправдовував звірства росіян в Україні та пропагував війну.

Про це у вівторок, 31 травня, повідомили у прес-службі Тернопільської обласної прокуратури.

«Слідством встановлено, що мешканець обласного центру, керуючись особистими ідеологічними та політичними мотивами, у публічних повідомленнях відкрито підтримував збройну агресію росії проти України і активно розповсюджував матеріали з виправданням так званої „спецоперації“ і запереченням злочинних дій російських окупантів», — сказав він.

Під час затримання колаборанта правоохоронці провели обшуки у його квартирі та вилучили комп'ютер. Як з'ясувалося, чоловік публікував у соцмережах повідомлення на підтримку Росії і, зокрема, закликав рамзана кадирова «навести лад».

Фото СБУ

Розслідування у справі завершено, прокурори вже направили до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернополя, який пропагував війну, закликаючи користувачів соціальних мереж в Україні підтримувати військові дії з боку росії, поширюючи помилкові наративи російської пропаганди (ст. 436 КК України).

За скоєне йому загрожує покарання — максимум три роки ув'язнення.

Нагадаємо, раніше слідчі сумської прокуратури повідомили про підозру 47-річного блогеру із Сум за те, що він виправдовує збройну агресію росії проти України.

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