Скоро піде слідом за російським кораблем: оголошено підозру блогеру, який підтримує війну рф в Україні

Слідчі повідомили про підозру 47-річному блогеру із Сум Юрію Подоляці за те, що виправдовує збройну агресію росії проти України. Про це йдеться у тексті підозри на сайті Офісу генпрокурора. Чоловік веде інформаційну діяльність, поширюючи тексти та відеоматеріали на ютуб-каналі та у фейсбуці. З 2014 року він проживає у рф, підтримуючи політику кремля, виступає на пропагандистських телеканалах.

«У своїх постах Юрій Подоляка виправдовує, визнає правомірною, заперечує збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році. Він виправдовує, визнає правомірною, заперечує тимчасову окупацію частини території України. 14 квітня блогер розмістив на каналі на Youtube відеозапис з назвою «Юрий Подоляка — чем закончится война в Украине», в якому поширив інформацію наступного змісту: «Я ранее уже говорил, что война сегодня на самом деле идет на Украине за Украину между США и Россией. И в конечном итоге победитель в этой войне будет не только писать историю и, соответственно, дальше в том числе определять, куда дальше будет двигаться развитие нашей цивилизации, но в том числе вот те люди, которые сегодня это делают, именно они в первую очередь и будут определять, куда и как будет двигаться страна, в данном случае Россия. А вероятней всего, не просто Россия, а какое-то гораздо более обширное интеграционное образование, ну, назовем его условно союзное государство, хотя называние может бить совершенно другое. И по итогу этой борьбы образуется то новое поколение людей победителей, которое в ходе этой самой борьбы обязательно выработает свою идеологию и далее именно они станут частью элиты страны». У цьому ж відео Юрій Подоляка поширив інформацію наступного змісту: «На самом деле не важно, когда закончится война, борьба на Украине, на самом деле военная фаза операции на Украине это далеко не вся война. Нам предстоит, вернее, уже идет борьба за новый миропорядок, на фоне которого борьба на Украине является всего лишь частным случаем. Борьба, которая началась сейчас, она закончится еще не скоро и дело здесь не в Украине, на Украине как раз война может закончиться достаточно быстро, а окончательную нашу победу за новый миропорядок, а я уверен на 100% что мы ее одержим, я думаю эта борьба закончится не ранее чем через 6−7 лет, но не более 10».

В іншому відео за 22 квітня Юрій Подоляка заявив, що російські війська завершують звільняти Запорізьку область. А у фейсбуці 8 квітня він розмістив пост, що ракетний удар по Краматорську — черговий злочин ЗСУ на Донбасі. Українські правоохоронці блогеру-підлабузнику кремля оголосили підозру за ч. 3 ст. 4362 КК України — виправдання війни проти України, поширення матеріалів, у яких визнається правомірною збройна агресія російської федерації, заперечення окупації частини території України і глорифікація окупантів.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала брата одіозного колишнього нардепа-«регіонала» Олега Царьова за спробу розвинути диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

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