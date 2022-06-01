Верх цинізму: Анна Саліванчук поскаржилася на недобросовісних благодійників

Українська акторка, зірка комедійного серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка на початку війни виїжджала з дітьми на Львівщину, повернулася до Києва та зайнялася волонтерством. Вона, як мати двох дітей, зайнялася наданням допомоги дітям. Але зіткнулася з кричущою ситуацією. Анна розповіла, як її команда зіткнулася з несумлінними благодійниками.

«Хочеш як краще, виходить як завжди. Сьогодні у нас не святковий пост. Незважаючи на всі наші спільні зусилля, допомагати нашим із Вами співвітчизникам у черговий раз мали змогу отримати негативний досвід. Отже, до Дня захисту дітей ми з командою та @mobilizatciyadobra знайшли „потрібний“ дитячий будинок у Житомирі, який надав інформацію про 3500 дітей, які потребують допомоги та величезний перелік потрібних речей» , — розповіла Саліванчук в Інстаграм.

Вона із командою зібрала гуманітарну допомогу, продукти харчування. Знайшли транспорт та бензин, щоб поїхати до Житомирської області. Але приїхавши на місце, побачили не ту картину, яку їм описали.

«Ми не побачили великої кількості нужденних дітей. Познайомилися та поспілкувалися лише з малим відсотком дітей та їхніх батьків, які нам розповіли, що перебувають там тимчасово та мають усе необхідне. А інші дітки з батьками, які були присутні, це прості мешканці Житомира, у яких, дякувати Богу, все добре, у них є житло і все необхідне. Нам вдалося передати дітям лише подарунки та створити справжнє свято, бо дітки не винні в тому, що є погані люди, які хочуть нагріти лапу завдяки їм», — написала Анна.

За її словами, вони подарували дітям свято, співали пісні, грали, фотографувалися та дарували подарунки. Але сама ситуація шокувала акторку. Вона обурилася, як можна так цинічно використовувати волонтерів, які могли передати допомогу тим, хто справді її потребує.

«На жаль, вкотре зіткнулися з людьми, які просто розраховували отримати товар для невідомих нам цілей. Отже цей Михайло Семенів, заступник фонду БУ „Територія Добра“ — Допомогу дітям не надав достовірну інформацію щодо реальної кількості дітей, які перебувають там. Попереджаємо Вас не співпрацювати з неперевіреними людьми. У період війни багато хто хоче нажитися на горі. Це жахливий гріх. Будьте обережні!», — попередила Саліванчук.

Вона пообіцяла, що зібрану гуманітарну допомогу передадуть тим, хто справді цього потребує.

Під час війни волонтерський рух в Україні набув величезних масштабів. Знаменитості у всьому світі збирають кошти для України, беручи участь у благодійних проектах. Група Kalush Orchestra продала трофей «Євробачення» — Кришталевий мікрофон та рожеву панаму соліста за рекордну суму — 11 млн гривень та 900 тисяч доларів.

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