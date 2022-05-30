Kalush Orchestra продали на аукціоні нагороду «Євробачення» та рожеву панаму за рекордну суму

Переможці «Євробачення» гурт Kalush Orchestra, які виставили на аукціон трофей конкурсу — Кришталевий мікрофон та рожеву панаму соліста Олега Псюка, заробили рекордну суму. Головну нагороду пісенного конкурсу продали за 900 тисяч доларів! А за панаму врятували понад 11 мільйонів гривень! Її придбав житель Чехії Володимир.

Усі зароблені кошти музиканти вирішили передати для ЗСУ.

«Ми вдячні кожному з вас, хто донатив кошти на цей аукціон, і особливо вдячні команді Whitebit, які викупили кубок за 900 000 $ і з цього моменту стають правовласниками нашого кубка», — повідомили музиканти гурту в соціальних мережах.

Аукціон провели спільно з телеведучим, громадським діячем та волонтером Сергієм Притулою.

«Накрив панамою за 11 000 000 гривень кубок переможців Євробачення за 900 000 $ та виглядаю комплекс БПЛА PD-2, який ми купимо для ЗСУ за ці кошти! @kalush.official ви вписали себе в історію знову! Дякую вам, дякую всім хто задонатив, дякую всім, хто допоміг з організацією та проведенням цього крутого проекту!», — написав Притула в Інстаграм.

Окрім безпілотника планують придбати обладнання для ЗСУ.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra підкорив Європу піснею Stefania. Завдяки цій феєричній перемозі Україна готується приймати конкурс у себе, незважаючи на війну.

Сергій Притула підтримував музикантів. Його молодшу доньку звуть Стефанія. На честь першого дня народження дівчинки дружина Притули вперше показала її фото.

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