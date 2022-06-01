Джонні Депп проти Ембер Герд: суд ухвалив рішення

У середу, 1 червня, суд в окрузі Ферфакс, штат Віргінія, оголосив вердикт з неймовірно скандальної тяжби між голлівудськими зірками Джонні Деппом та Ембер Герд. Журі з семи людей дійшло висновку, що Ембер навмисне обмовила колишнього чоловіка, коли публічно звинуватила його у фізичному та сексуальному насильстві. Депп, на радість армії шанувальників, святкує перемогу.

Знаменитий актор на оголошенні вердикту не був присутнім. Джонні майже тиждень перебуває у Лондоні, де він давав концерти зі своїми друзями-музикантами. Тож за подіями у Ферфаксі він стежив онлайн. У США багато телеканалів та видань організували пряму трансляцію із зали окружного суду.

Герд була там. Було видно, що акторка нервує.

Журі радилося три дні. Сьогодні, 1 червня, не все пройшло гладко. Коли члени журі оголосили, що вони ухвалили рішення і передали необхідні папери судді, він ознайомився з ними та повернув усе. «Коли ви визнаєте когось винним у дифамації, ви зобов'язані вказати у своєму вердикті розмір компенсації, який має отримати постраждала сторона. Це може бути лише один долар, але це обов'язково треба вказати», — сказав суддя.

Члени журі знову пішли на нараду. Нагадаємо, позов про дифамацію подав Джонні Депп. Він вимагав, щоб Ембер Герд виплатила йому 50 мільйонів доларів. Колишня дружина подала зустрічний позов — на 100 мільйонів доларів.

І ось тепер усі крапки розставлені. Суд оголосив, що Ембер Герд зобов'язана виплатити Джонні Деппу 15 мільйонів доларів. Але головне навіть не це. Рішення суду доводить, що Депп говорив правду, а брехала Герд. Відтак Джонні відновив свою репутацію і може розраховувати на відновлення роботи з великими голлівудськими студіями, які протягом останніх двох-трьох років відмовляли йому у співпраці. На кар'єрі Ембер Герд можна поставити жирний хрест.

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