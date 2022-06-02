Ворог підло вдарив по Львівщині: затримується відправлення 13 поїздів (список)
Окупаційні війська кремлівського диктатора путіна знову завдали з моря удару по Львівщині, пошкодивши залізничну інфраструктуру.
Внаслідок цього в області затримується рух низки поїздів, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».
«Внаслідок обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області „Укрзалізниця“ повідомляє про затримки низки поїздів», — зазначається у повідомленні.
Зокрема, затримуються потяги:
- № 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
- № 18 Львів — Харків
- № 37 Ужгород — Одеса
- № 13 Київ — Солотвине
- № 45 Ужгород — Харків
- № 96 Рахів — Київ
- № 95 Київ — Рахів
- № 1 Івано-Франківськ — Харків
- № 43 Івано-Франківськ — Київ
- № 14 Солотвине — Київ
- № 38 Одеса — Ужгород
- № 25 Рахів — Одеса
- № 29 Київ — Ужгород
Водночас, 2 червня не курсуватиме поїзд сполученням № 829/830 Львів — Ужгород — Львів.
Крім того, 2 червня до станції Стрий будуть обмежені маршрути кількох приміських поїздів:
- № 6155 Львів — Лавочне
- № 6187 Львів — Мукачево
- № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)
В «Укрзалізниці» наголосили, що ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідуються.
Для пасажирів поїздів із найбільшими затримками залізничники з партнерами організують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях, зазначили у перевізника.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також констатували, що у ворога ще не вичерпалися резерви для завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, які росія цинічно пояснює розташуванням в українських школах, лікарнях та дитсадках військових підрозділів.2309
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