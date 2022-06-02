Ворог підло вдарив по Львівщині: затримується відправлення 13 поїздів (список)

Окупаційні війська кремлівського диктатора путіна знову завдали з моря удару по Львівщині, пошкодивши залізничну інфраструктуру.

Внаслідок цього в області затримується рух низки поїздів, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Внаслідок обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області „Укрзалізниця“ повідомляє про затримки низки поїздів», — зазначається у повідомленні.

Зокрема, затримуються потяги:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя

№ 18 Львів — Харків

№ 37 Ужгород — Одеса

№ 13 Київ — Солотвине

№ 45 Ужгород — Харків

№ 96 Рахів — Київ

№ 95 Київ — Рахів

№ 1 Івано-Франківськ — Харків

№ 43 Івано-Франківськ — Київ

№ 14 Солотвине — Київ

№ 38 Одеса — Ужгород

№ 25 Рахів — Одеса

№ 29 Київ — Ужгород

Водночас, 2 червня не курсуватиме поїзд сполученням № 829/830 Львів — Ужгород — Львів.

Крім того, 2 червня до станції Стрий будуть обмежені маршрути кількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів — Лавочне

№ 6187 Львів — Мукачево

№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

В «Укрзалізниці» наголосили, що ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідуються.

Для пасажирів поїздів із найбільшими затримками залізничники з партнерами організують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях, зазначили у перевізника.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також констатували, що у ворога ще не вичерпалися резерви для завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, які росія цинічно пояснює розташуванням в українських школах, лікарнях та дитсадках військових підрозділів.

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