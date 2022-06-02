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Події

Ворог підло вдарив по Львівщині: затримується відправлення 13 поїздів (список)

9:29 2 червня 2022
Пуск балістичної ракети

Окупаційні війська кремлівського диктатора путіна знову завдали з моря удару по Львівщині, пошкодивши залізничну інфраструктуру.

Внаслідок цього в області затримується рух низки поїздів, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Внаслідок обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області „Укрзалізниця“ повідомляє про затримки низки поїздів», — зазначається у повідомленні.

Зокрема, затримуються потяги:

  • № 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
  • № 18 Львів — Харків
  • № 37 Ужгород — Одеса
  • № 13 Київ — Солотвине
  • № 45 Ужгород — Харків
  • № 96 Рахів — Київ
  • № 95 Київ — Рахів
  • № 1 Івано-Франківськ — Харків
  • № 43 Івано-Франківськ — Київ
  • № 14 Солотвине — Київ
  • № 38 Одеса — Ужгород
  • № 25 Рахів — Одеса
  • № 29 Київ — Ужгород

Водночас, 2 червня не курсуватиме поїзд сполученням № 829/830 Львів — Ужгород — Львів.

Крім того, 2 червня до станції Стрий будуть обмежені маршрути кількох приміських поїздів:

  • № 6155 Львів — Лавочне
  • № 6187 Львів — Мукачево
  • № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

В «Укрзалізниці» наголосили, що ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідуються.

Для пасажирів поїздів із найбільшими затримками залізничники з партнерами організують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях, зазначили у перевізника.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також констатували, що у ворога ще не вичерпалися резерви для завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, які росія цинічно пояснює розташуванням в українських школах, лікарнях та дитсадках військових підрозділів.

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