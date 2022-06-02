Ворог не зміг захопити Сєверодонецьк, зазнає величезних втрат і продовжує «воювати» зі школами та дитсадками, — Генштаб ЗСУ

Розпочалася вже дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню і її нелюдським злочинам в Україні. Проте у ворога ще не вичерпалися резерви для завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, які росія цинічно пояснює розташуванням в українських школах, лікарнях та дитсадках військових підрозділів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з ним епіцентром запеклих боїв залишається Сєверодонецьк, над яким ворог досі не зміг здобути повний контроль, і де нині тривають вуличні бої. Також за підтримки вогню мінометів росіяни йшли на штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, але успіху не мали.

Загалом за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито 13 атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі, а підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу «Орлан-10», які ворог вже вимушений заміняти навіть дронами МЧС російської федерації.

На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов.

На Слов’янському напрямку основні зусилля окупанти зосередили на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу, здійснюючи при цьому артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Бахмутському напрямку штурмові ворожі дії ведуться в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, а також у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка. Проте у результаті завданого вогневого ураження ворог відійшов.

Тим часом в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

«Противник продовжує здійснювати заходи з блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря», — констатують у Генеральному штабі.

Нагадаємо, у середу, 1 червня, президент США Джо Байден офіційно оголосив, що надасть Україні пересувні ракетні установки М142 HIMARS. Йдеться про обмежену кількість сучасніших ракетних систем середньої дальності, які «дозволять з більшою точністю вражати ключові цілі на полі бою в Україні».

Фото Генштабу ЗСУ

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