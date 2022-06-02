Джонні Депп: «Мені повернули моє життя!»

У четвер, 2 червня, стали відомі нові деталі про рішення окружного суду у Ферфаксі, штат Віргінія, з тяжби між Джонні Деппом та Ембер Герд. Як вже повідомляли «ФАКТИ», журі визнало популярну акторку винною у наклепі та дифамації. Члени журі вирішили, що Герд має заплатити Деппу 15 мільйонів доларів.

Ця сума включала 10 мільйонів доларів компенсації за шкоду, заподіяну репутації актора і його кар'єрі, та 5 мільйонів доларів штрафних санкцій. Проте суддя змінив вердикт. Він скоротив розмір штрафу до 350 тисяч доларів. Виявляється, це є максимальна сума, передбачена законом Віргінії.

Крім того, Деппа зобов'язали виплатити Герд 2 мільйони доларів як компенсацію за завдану їй шкоду. Таким чином, Джонні має отримати 8 мільйонів 350 тисяч доларів.

Ці зміни у рішенні суду анітрохи не засмутили актора. Депп відсвяткував перемогу у Великій Британії. Увечері 1 червня він з'явився в одному з пабів Ньюкасла з друзями-музикантами — Джеффом Беком та Семом Фендером.

Джонні Депп з друзями в пабі в Ньюкаслі

Джонні на радостях пригощав випивкою інших відвідувачів, фотографувався з ними та роздавав автографи.

«Шість років тому моє життя, життя моїх дітей, моїх близьких та друзів, а також тих, хто протягом багатьох років усіляко підтримував мене, вірив у мене, змінилася назавжди. І ось сьогодні, через шість років, члени журі у Ферфаксі повернули мені моє життя! Я щиро зворушений цим і вдячний їм», — заявив Депп журналістам.

Рішення суду не сподобалося Ембер Герд

Ембер Герд також прокоментувала рішення суду. «Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, не передати словами. Моє серце розбите. Невже купи доказів не вистачило для того, щоб протистояти владі та впливу мого колишнього чоловіка? Але ще більше я розчарована вердиктом у тому сенсі, що він є для інших жінок. Це повернення до минулого. Журі ніби відмотало стрілки годинника на той час, коли жінки, які набиралися сміливості відкрито заявити про свої проблеми, піддавалися ганьбі та приниженню. Відкинуто саму ідею про те, що насильство стосовно жінок слід сприймати серйозно… Сьогодні я відчуваю, що мене, американську громадянку, позбавили свободи слова», — заявила Герд.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли скандальні подробиці цього позову, який привернув увагу мільйонів людей у всьому світі.

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