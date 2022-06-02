У Туреччині скасували концерт скандальної української піаністки, яка виступала в окупованому Маріуполі

У Стамбулі скасували концерт української піаністки Валентини Лисиці, яка підтримує «русский мир», виступала в окупованому Маріуполі. Про це повідомив Генеральний консул України у Стамбулі Василь Боднар у Facebook. Він розповів, що досяг скасування концерту зрадниці, яка з 2014 року підтримує політику Кремля, отримала паспорт так званої «ДНР».

«Виступ так званої артистки Валентини Лисиці у Стамбулі скасовано. Щойно отримав офіційний лист від турецької сторони. Ця особа, яка публічно отримала псевдогромадянство однієї з окупованих територій України, нещодавно зіграла концерт у Маріуполі на тлі обстрілів Азовсталі», — пише Бондар.

Він зазначає, що культура не може бути поза війною чи політикою, тому що вона використовується російським агресором у пропаганді та виправданні його злочинів.

Валентина Лисиця народилася в Києві, у 90-х переїхала до США, виступала на міжнародних сценах. У 2014 році вона підтримала анексію Криму та підтримала політику путіна.

Лисиця також відзначилася тим, що виступала перед посольством України в Москві 2 травня 2022 року «на згадку про жертв пожежі в Будинку профспілок». А 9 травня грала для окупантів на тлі знищеного Маріуполя.

Тим часом у Москві скасували концерт гурту ДДТ через антивоєнну позицію соліста Юрія Шевчука.

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