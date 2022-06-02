«Рок-н-рол для багатьох небезпечний»: масштабний концерт гурту ДДТ скасували в Москві

Концерт гурту ДДТ у Москві, присвячений сорокаліттю колективу, який мав відбутися 10 червня, скасувала місцева влада. Департамент регіональної безпеки не дав дозволу на проведення заходу. Лідер гурту Юрій Шевчук, який виступив із заявою проти війни, пов'язує це з його позицією.

«Цього року почалася так звана „спецоперація“. Гурт ДДТ займає принципову позицію — „За Мир!“. В результаті організаторам не вдалося погодити захід із департаментом регіональної безпеки Москви. Нами були докладені всі зусилля та доступні можливості, щоб зберегти виступ 10 червня 2022 року, але марно», — йдеться в коментарі на сайті гурту.

Також музиканти зробили заяву в Інстаграм, опублікувавши відео з використанням музики та стилістики «Села дурнів».

«Департамент регіональної безпеки… Ну що, можу всіх нас привітати: рок-н-рол досі для багатьох небезпечний. Для кого — вгадайте з трьох разів. В результаті, друзі, ми переносимо цей концерт на наступний ріку. Бережіть квитки! Вони вже стануть щасливими», — заявив Шевчук.

У середині травня Шевчук, виступаючи в Уфі, різко сказав, що у війні в Україні гинуть старі та діти і заявив, що «Батьківщина — це не дупа президента, яку потрібно весь час мусолити і цілувати». Після чого на музиканта склали протокол, йому загрожує штраф.

Пізніше суд у Петербурзі відмовився розглядати справу проти Шевчука та повернув протокол до поліції Уфи для «усунення недоліків».

Тим часом, в росії під різними приводами скасовуються або переносяться виступи неугодних артистів. Шевчук припустив, що на деякий час діяльність гурту в росії може бути припинена. Шевчук зібрався до Ізраїлю.

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