34.75 / 35.77 36.69 / 38.05
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Рок-н-рол для багатьох небезпечний»: масштабний концерт гурту ДДТ скасували в Москві

13:12 2 червня 2022
Юрій Шевчук

Концерт гурту ДДТ у Москві, присвячений сорокаліттю колективу, який мав відбутися 10 червня, скасувала місцева влада. Департамент регіональної безпеки не дав дозволу на проведення заходу. Лідер гурту Юрій Шевчук, який виступив із заявою проти війни, пов'язує це з його позицією.

«Цього року почалася так звана „спецоперація“. Гурт ДДТ займає принципову позицію — „За Мир!“. В результаті організаторам не вдалося погодити захід із департаментом регіональної безпеки Москви. Нами були докладені всі зусилля та доступні можливості, щоб зберегти виступ 10 червня 2022 року, але марно», — йдеться в коментарі на сайті гурту.

Також музиканти зробили заяву в Інстаграм, опублікувавши відео з використанням музики та стилістики «Села дурнів».

«Департамент регіональної безпеки… Ну що, можу всіх нас привітати: рок-н-рол досі для багатьох небезпечний. Для кого — вгадайте з трьох разів. В результаті, друзі, ми переносимо цей концерт на наступний ріку. Бережіть квитки! Вони вже стануть щасливими», — заявив Шевчук.

У середині травня Шевчук, виступаючи в Уфі, різко сказав, що у війні в Україні гинуть старі та діти і заявив, що «Батьківщина — це не дупа президента, яку потрібно весь час мусолити і цілувати». Після чого на музиканта склали протокол, йому загрожує штраф.

Пізніше суд у Петербурзі відмовився розглядати справу проти Шевчука та повернув протокол до поліції Уфи для «усунення недоліків».

Тим часом, в росії під різними приводами скасовуються або переносяться виступи неугодних артистів. Шевчук припустив, що на деякий час діяльність гурту в росії може бути припинена. Шевчук зібрався до Ізраїлю.

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Попелиця

Як позбутися попелиці на городі та у саду: сім простих способів

Ілона Щипенко

«Ти вже ніхто ні для рашки, ні для України»: на Запоріжчині люди обурені колаборанткою, яка роздає вкрадені пенсії

Багато хто і не здогадується, що сантехніку можна чистити так: ефективний засіб всього з 2 інгредієнтів видаляє навіть «віковий» бруд (відео)

Багато хто і не здогадується, що сантехніку можна чистити так: ефективний засіб всього з 2 інгредієнтів видаляє навіть «віковий» бруд (відео)

Ірина Білик

«Уцілів тільки старовинний рояль»: Ірина Білик розповіла, що вдалося врятувати в її будинку після рашистів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.