Меган Маркл та принц Гаррі не з'явилися на балконі Букінгемського палацу

У четвер, 2 червня, у Лондоні відбувся військовий парад на честь Платинового ювілею Єлизавети II. На ньому були присутні майже всі члени королівської сім'ї. Кульмінацією свята став вихід Її Величності на балкон Букінгемського палацу.

Незабаром до неї приєдналися принц Чарльз та його дружина Камілла, принц Едвард із дружиною Софі та двома дітьми, принцеса Анна, принц Вільям та Кейт Міддлтон із трьома дітьми, а також принц Гаррі з Меган Маркл, які разом зі своїми дітьми спеціально прилетіли до Лондона.

Принц Едвард із дружиною Софі

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Кейт Міддлтон обрала для урочистостей біле плаття-пальто від Alexander McQueen.

Камілла, герцогиня Корнуолльська була у смугастому жакеті та спідниці у світлих тонах.

Єлизавета II одягла світло-блакитний костюм із щільної тканини та елегантний капелюшок у тон. Королева спиралася на тростину.

Мільйони глядачів у різних країнах світу були зворушені поведінкою дітей герцога та герцогині Кембриджських. Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї сиділи під час параду разом у відкритій кареті навпроти своєї мами та Камілли. Діти махали руками, вітаючи натовп. Якоїсь миті Шарлотта зробила зауваження молодшому братові: «Не треба махати так сильно!» Луї спочатку опустив руку, але тут же почав махати нею з ще більшим ентузіазмом.

Після завершення параду Єлизавета ІІ залишила балкон. Проте натовп не розходився — всі знали, що за цим піде артилерійський салют та авіашоу. Над палацом пролетить 71 літак та вертоліт Королівських ВПС. За цим видовищем з балкона спостерігатимуть члени королівської сім'ї на чолі з Її Величністю.

Безумовно, було цікаво побачити, як будуть себе поводити принц Гаррі та Меган Маркл, чи вийдуть вони на балкон зі своїми дітьми, де Сассексам відведуть місце?

Телекамери постійно прямували на палацовий балкон. Усі чекали на вихід королівської сім'ї. І ось прогриміли гарматні залпи!

Принц Чарльз, принц Вільям та принцеса Анна під час параду

Після цього площа перед палацом швидко наповнилася тисячами людей.

І на балконі з'явилася королівська сім'я. Єлизавета II, як і належить королеві, стояла по центру. Праворуч від неї був принц Чарльз, ліворуч — Кейт Міддлтон. Поруч із Чарльзом — його дружина Камілла. Перед Кейт вишикувалися Джордж, Шарлотта та Луї. Луї продовжував махати рукою. Далі стояв принц Вільям. Поруч із ним принц Едвард із сім'єю. Справа від Камілли — принцеса Анна.

І ось головний сюрприз — принц Гаррі та Меган Маркл під час авіашоу на балконі не з'явилися! Вони спостерігали за тим, що відбувається з палацового вікна.

Герцогиня Сассекська була в темно-синій сукні з широким вирізом, що відкривала майже повністю її плечі, і білому капелюшку з синьою стрічкою та бантом.

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