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Світ

Кейт Міддлтон вибрала для параду сукню, в якій рік тому з'явилася на прийомі на честь учасників саміту G7

13:10 2 червня 2022
Кейт Міддлтон та Камілла, герцогиня Корнуольська

У четвер, 2 червня, у Лондоні проходить військовий парад на честь Платинового ювілею Єлизавети II. На ньому присутні майже всі члени королівської сім'ї.

Кейт Міддлтон проїхала перед натовпом глядачів у кареті разом зі своїми дітьми та свекрухою Каміллою, герцогинею Корнуольською. Дружина принца Вільяма обрала для урочистостей білу сукню-пальто від Alexander McQueen. Примітно, що в цьому ж одязі Кейт вже з'являлася на публіці рік тому на прийомі на честь учасників саміту G7. Герцогиня Кембриджська відома тим, що часто одягає сукні та костюми, в яких уже виходила у світ.

Принц Чарльз

Камілла вибрала собі смугасті жакет і спідницю у світлих тонах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про незвичайний подарунок, який Єлизаветі II зробив з нагоди ювілею президент Франції Еммануель Макрон.

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