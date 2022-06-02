У Лондоні розпочався парад на честь ювілею Єлизавети II: перші фото та відео

У четвер, 2 червня, у Великій Британії та країнах Співдружності розпочалося святкування Платинового ювілею Єлизавети II. Виповнилося 70 років від дня її сходження на престол. Урочисті заходи розписано на чотири дні вперед.

Почалося все з військового параду на честь Її Величності. Він проходить зараз у центрі Лондона. У параді беруть участь члени королівської сім'ї — принц Чарльз, принц Вільям, принцеса Анна. Вони їдуть верхи в офіцерських мундирах.

Інші члени королівської сім'ї, включаючи Єлизавету, прямують до Букінгемського палацу в каретах.

Парад, відомий як Trooping the Colour, розпочався рівно о 10:00 за Грінвічем (12:00 за київським часом).

Натовп роззяв у центрі Лондона

О 10:30 на балконі Букінгемського палацу з'явилася королева та її найближчі родичі, за винятком принца Ендрю, котрий опинився в центрі секс-скандалу і тому змушений триматися у тіні. Нагадаємо, середній син Єлизавети був дуже тісно пов'язаний з американським мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном.

Увага мільйонів підданих Її Величності прикута до балкона Букінгемського палацу. Єлизавета та члени її сім'ї спостерігають звідти за польотом 71 літака та вертольота Королівських ВПС. Безумовно, це дуже гарне та вражаюче видовище. Проте багатьох цікавить, кому яке місце відведено на балконі — хто стоїть поряд із Єлизаветою, а кому доводиться виглядати із-за спин родичів.

Офіційний портрет Єлизавети II до Платинового ювілею

Звісно, хочеться побачити, як відбувається «возз'єднання» королівської сім'ї. Про це останніми днями пишуть усі британські ЗМІ. Річ у тім, що на Платиновий ювілей прилетіли зі США принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми. Сассекси скористалися приватним літаком. Королева відправила за ними до лондонського аеропорту лімузин та охорону.

Як і очікувалося, Гаррі та Меган зупинилися у Віндзорі. Там їм належить Фрогмор-котедж — подарунок Єлизавети. Цього тижня стало відомо, що Сассекси підписали документи, згідно з якими цей будинок залишається за ними.

Поруч із ними на балконі Букінгемського палацу стоять принц Вільям та Кейт Міддлтон зі своїми дітьми. Усіх цікавить, чи помиряться брати одне з одним? Кажуть, Єлизавета дуже сподівається, що її ювілей примирить членів родини. Вона також покладає особливу надію на малечу Лілібет — доньці Гаррі та Меган 3 червня виповнюється рік. Дівчинка вперше опинилася у Британії, її вперше побачать решта членів королівської родини. Можливо, невинна дитина і зможе покласти край розбрату та непорозумінням між родичами.

Кейт Міддлтон під'їхала у лімузині до місця проведення параду

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Єлизавета II отримала від президента Франції Еммануеля Макрона незвичайний подарунок — чистокровного жеребця.

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